José Francisco Pérez González
(Pérez)
Faleceu o día 21 de febreiro de 2026 aos 68 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. Liturxia da palabra: domingo día 22 as seis da tarde na Igrexa Parroquial de Nosa Señora do Carmen de Aguiño. Enterro: cemiterio parroquial de San Pelaio de Carreira; favores que agradecen. O tanatorio permanecerá aberto de 10 da mañá a 11 da noite. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar as condolencias online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - XARÁS, SALA 6.
Francisco Lorenzo Mariño - Aguiño, 22 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín