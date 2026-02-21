José Luis Martín Ortega

Falleció el día 20 de febrero de 2026, a los 50 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Incineración: el sábado día 21 de febrero a la una de la tarde en el Tanatorio Crematorio de Augalevada en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.

Escabia (Lousame), 21 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín