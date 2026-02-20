Rosa María Touriño Cortizo

Que falleció el día de ayer.

l D.E.P. l

Su esposo, José Luis Jiménez Abalo; hijos, Manuel y Javier; hija política, Alejandra; hermanas, Gloria y Cristina; hermanos políticos, Fernando, Carlos, María Celia, Manuel, Alberto, Miguel, María Jesús, Fernando, Marcelino, Jorge, Lisi, David, Cristian, Rafa, Chus, María, Maribel, Tere, Paula y Paz; sobrinos, primos y demás familia.

Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, como hubiera sido nuestro deseo, queremos por este medio mostrar nuestro más sincero agradecimiento a cuántas personas manifestaron sus condolencias y nos acompañaron en estos difíciles momentos.

Vilagarcía de Arousa, 20 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres de Arosa