Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Rosa María Touriño Cortizo

Que falleció el día de ayer.

l D.E.P. l

Su esposo, José Luis Jiménez Abalo; hijos, Manuel y Javier; hija política, Alejandra; hermanas, Gloria y Cristina; hermanos políticos, Fernando, Carlos, María Celia, Manuel, Alberto, Miguel, María Jesús, Fernando, Marcelino, Jorge, Lisi, David, Cristian, Rafa, Chus, María, Maribel, Tere, Paula y Paz; sobrinos, primos y demás familia.

Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, como hubiera sido nuestro deseo, queremos por este medio mostrar nuestro más sincero agradecimiento a cuántas personas manifestaron sus condolencias y nos acompañaron en estos difíciles momentos.

Vilagarcía de Arousa, 20 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres de Arosa