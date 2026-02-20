Elisa Pérez Diz

(Viuda de Don José Pereira Grela)

Falleció ayer jueves día 19 de febrero de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijas, Lucía (Viuda de Don José Lueiro Gato) y Mª del Carmen Pereira Pérez; hijo político, Manuel Ramos Tarrío; nietos, Sonia, Juan José, Raúl y Lucía Lueiro Pereira y Pedro Ramos Pereira; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO IRIA-FLAVIA de PADRÓN a las CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN JULIÁN DE PONTECESURES, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO MUNICIPAL DE CONDIDE, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO IRIA-FLAVIA DE PADRÓN, SALA Nº 1.

Condide (Pontecesures), 20 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas