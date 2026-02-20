Mi cuenta

Beatriz Vicente Varela

Falleció el día 18 de febrero de 2026, a los 55 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus padres, Juan Vicente (†) y Josefa Varela (†); hermanos, Mª José, Manuel (†) y Esther Vicente Varela; hermano político, Enrique Otero; sobrinos, Carla, Quique y María; sobrinos políticos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y comunican su fallecimiento, su incineración se realizó en la intimidad familiar.

A Laxe (Vilagarcía), 20 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas