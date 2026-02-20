Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Apolinar Carro Loureiro

(Poli)

Despideuse de nós o 19 de febreiro, aos 77 anos de idade,

deixando unha vida marcada polo amor, compresión e tolerancia. l D.E.P. l

A súa familia. Acto civil: venres día 20 de febreiro as oito da tarde en Pompas do Barbanza - Crematorio de Xarás; de seguido será incinerado. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar as condolencias online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - XARÁS, SALA 3

Ribeira, 20 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín