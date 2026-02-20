Apolinar Carro Loureiro
(Poli)
Despideuse de nós o 19 de febreiro, aos 77 anos de idade,
deixando unha vida marcada polo amor, compresión e tolerancia. l D.E.P. l
A súa familia. Acto civil: venres día 20 de febreiro as oito da tarde en Pompas do Barbanza - Crematorio de Xarás; de seguido será incinerado. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - XARÁS, SALA 3
