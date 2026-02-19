Mi cuenta

Diario de Arousa

José Manuel Míguez Miranda

Falleció el 18 de febrero de 2026, a los 80 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: hoy jueves día 19 a las seis menos cuarto de la tarde en el cementerio parroquial de O Bo Pastor de Castiñeiras. Funeral: Siete de la tarde en la Iglesia Santa Uxía de Ribeira. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

R/ Bouzas (Ribeira), 19 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín