Alfredo Frade Soto

Falleció ayer miércoles día 18 de febrero de 2026, a los 85 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Mª Josefa Cangas Conde; hijo, Luis Carlos Frade Cangas; hermanos, Raúl (†), Marisa y Joaquín Frade Soto; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES, con salida del TANATORIO DE SILLEDA a las SEIS Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN JUAN DE SAIDRES, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE SILLEDA, SALA Nº 1.

Maragouzos (Saidres), 19 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas