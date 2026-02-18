Mi cuenta

Lucía Piñeiro Casais

(Lucía a do Rego) (Viuda de Francisco Sánchez)

Falleció el día 16 de febrero de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hermanos, José y Manolo (†) Piñeiro Casais; hermana política, Manuela Saborido; sobrinos, primos y demás familia.

Da las mas expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer martes, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Boiro a la iglesia parroquial de San Vicente de Cespón, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

Ferreiros (Cespón), 18 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas