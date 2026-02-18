Benjamín Rey Garrido
Finou onte martes día 17 de febreiro de 2026, aos 70 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia.
Roga unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á velación do cadáver que se celebrará ata hoxe MÉRCORES, no CREMATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO onde se celebrará unha misa de corpo presente as ONCE DA MAÑÁ e a continuación incineración dos seus restos mortais na intimidade familiar, favores polos cales lles anticipan grazas. HORARIO DE VELACIÓN: MÉRCORES A PARTIR DAS NOVE E MEDIA DA MAÑÁ. CAPELA ARDENTE: CREMATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 1.
Castiñeiriña (Asados), 18 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas