Benjamín Rey Garrido

Finou onte martes día 17 de febreiro de 2026, aos 70 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

A súa familia.

Roga unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á velación do cadáver que se celebrará ata hoxe MÉRCORES, no CREMATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO onde se celebrará unha misa de corpo presente as ONCE DA MAÑÁ e a continuación incineración dos seus restos mortais na intimidade familiar, favores polos cales lles anticipan grazas. HORARIO DE VELACIÓN: MÉRCORES A PARTIR DAS NOVE E MEDIA DA MAÑÁ. CAPELA ARDENTE: CREMATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 1.

Castiñeiriña (Asados), 18 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas