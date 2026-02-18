Ana María Allo Calvo
Faleceu o día 17 de febreiro de 2026, aos 72 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia.
PREGA unha oración. Funeral: catro da tarde dende na Igrexa Parroquial de Divino Salvador de Taragoña. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.
Taragoña, 18 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín