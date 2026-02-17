Teresa Alonso Hermo
Falleció el día 16 de febrero de 2026, a los 95 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 17 de febrero a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Lg. Vista Hermosa (Noia), 17 de febrero de 2026