Teresa Alonso Hermo

Falleció el día 16 de febrero de 2026, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 17 de febrero a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Lg. Vista Hermosa (Noia), 17 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín