Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuela Cespón Gómez

(Nelucha)

Falleció ayer lunes día 16 de febrero de 2026, a los 84 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo, Vicente Cerqueiras Rey; hijos, Juan José y Roberto Cerqueiras Cespón; hijas políticos, Merce Figueiro y Ana María Romero; nietos, Saúl, Amaro, Ismael y Paulo; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE LEIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. No se reciben flores. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº3. Salida de un autocar a las DIEZ Y CUARTO de la MAÑANA de Bacariza pasando por Isorna, Leiro, Brión, Rianxo, Taragoña, Araño, Asados a tanatorio, iglesia y regreso. El horario velación será de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Or (Leiro), 17 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas