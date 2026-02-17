Manuela Cespón Gómez

(Nelucha)

Falleció ayer lunes día 16 de febrero de 2026, a los 84 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo, Vicente Cerqueiras Rey; hijos, Juan José y Roberto Cerqueiras Cespón; hijas políticos, Merce Figueiro y Ana María Romero; nietos, Saúl, Amaro, Ismael y Paulo; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE LEIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. No se reciben flores. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº3. Salida de un autocar a las DIEZ Y CUARTO de la MAÑANA de Bacariza pasando por Isorna, Leiro, Brión, Rianxo, Taragoña, Araño, Asados a tanatorio, iglesia y regreso. El horario velación será de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Or (Leiro), 17 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas