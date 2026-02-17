José Pérez Parada
(José de Cordas)
Faleceu o 16 de febreiro de 2026, aos 92 anos de idade. l D.E.P. l
A súa familia. ROGA unha oración. Funeral: Martes día 17 de febreiro ás cinco e media da tarde na Igrexa parroquial de Nosa Señora do Carme de Aguiño. Enterro: Cemiterio parroquial de San Pelaio de Carreira; favores que agradecen. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.
Manuel Murgía (Aguiño), 17 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín