José Pérez Parada

(José de Cordas)

Faleceu o 16 de febreiro de 2026, aos 92 anos de idade. l D.E.P. l

A súa familia. ROGA unha oración. Funeral: Martes día 17 de febreiro ás cinco e media da tarde na Igrexa parroquial de Nosa Señora do Carme de Aguiño. Enterro: Cemiterio parroquial de San Pelaio de Carreira; favores que agradecen. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Manuel Murgía (Aguiño), 17 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín