Ramón Batalla Rodríguez

Falleció el día 15 de febrero de 2026, a los 80 años de edad.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración. Funeral: El lunes día 16 de febrero a las diez y media de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Vilacoba. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME , sala nº 2.

