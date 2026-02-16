Mi cuenta

Ramón Batalla Rodríguez

Falleció ayer domingo día 15 de febrero de 2026, a los 80 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijos, José Luis, Ángeles, Carmen, Yolanda, Raquel, Hortensia e Ramón; hijos políticos, Ángel, Vicente y Ramón; nietos, Cristian, Nico; Aitana; Iker, Xavi; Enma, Leo; y Sara; hermanos, María, Florindo, Carmen e Mercedes; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del TANATORIO DE LOUSAME (PORTOBRAVO) a las DIEZ Y MEDIA DE LA MAÑANA, hasta la Iglesia Parroquial de SANTA EULALIA DE VILACOBA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación traslado al cementerio parroquial para su inhumación, favores por los cuales les anticipan gracias. El horario de velación en el tanatorio es de diez de la mañana a once de la noche. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE LOUSAME (PORTOBRAVO), SALA Nº 2.

Santa Eulalia de Vilacoba, 16 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas