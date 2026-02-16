Fernando Manuel Pérez Tuñas
Falleció el día 15 de febrero de 2026, a los 79 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: Lunes día 16 de febrero a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Orente de Entíns. Entierro: cementerio vecinal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.
