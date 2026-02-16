Edelmiro Castro Campaña
Faleceu o día 14 de febreiro de 2026, aos 77 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O luns día 16 de febreiro ás doce da mañá na igrexa parroquial do Divino Salvador de Taragoña. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www. pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.
Fonte Susan (Taragoña), 16 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín