María Nieto López
Falleció el día 14 de febrero de 2026, a los 90 años de edad.
D.E.P.
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el domingo día 15 de febrero a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Orente de Entines. Entierro: Cementerio vecinal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.
