María Nieto López

Falleció el día 14 de febrero de 2026, a los 90 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el domingo día 15 de febrero a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Orente de Entines. Entierro: Cementerio vecinal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Piñeiro (San Orente), 15 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín