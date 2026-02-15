Manuela Vázquez Maneiro
(A Suviela)
Falleció el 13 de febrero de 2026, a los 76 años de edad.
D.E.P.
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Domingo, día 15, a las cinco y cuarto en la iglesia parroquial de Santiago de Lampón. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.
Conchido (Pobra do Caramiñal), 15 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín