Diario de Arousa

Manuela Vázquez Maneiro

(A Suviela) 

Falleció el 13 de febrero de 2026, a los 76 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Domingo, día 15, a las cinco y cuarto en la iglesia parroquial de Santiago de Lampón. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Conchido (Pobra do Caramiñal), 15 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín