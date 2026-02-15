José Manuel Figueiro Hermo
(Chuvasco)
Finou onte sábado día 14 de febreiro de 2026, aos 75 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
D.E.P.
A súa muller, Josefina Ordóñez Lens; hijos, Rosa María e José Manuel Figueiro Ordóñez; hijo político, Pascal Juiz Figueira; neta, Paula Juiz Figueiro; irmáns, irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia. ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á velación do cadáver que se celebrará ata hoxe DOMINGO, no CREMATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO onde se celebrará unha misa de corpo presente as DÚAS DA TARDE e a continuación incineración dos seus restos mortais na intimidade familiar, favores polos cales lles anticipan grazas. O horario de velación no tanatorio é dende as nove e media da mañá as dez da noite. CAPELA ARDENTE: CREMATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 1.
Rianxiño (Rianxo), 15 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas