Dolores Romero Rañó
(Lola a de Graso) (Viúva de Don Fernando Sánchez Blanco)
Finou onte sábado día 14 de febreiro de 2026, aos 85 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
D.E.P.
Os seus fillos, Lucía, Fernando e Xefa; fillos políticos, Manolo, Luz e Toño; netos, Vanesa, Mari; Borja, Nando; Darío e Rubén; netos políticos, Kike, Andrés e Míriam; bisneto, Roque; irmáns, Angelita (†), Teresa (†), Luisa, Xexo e Irene; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistan á misa de corpo presente que se celebrará HOXE DOMINGO ás SEIS da TARDE na CAPELA DO TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO e a continuación traslado dos seus restos mortais para a súa incineración na intimidade familiar no CREMATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, favores polos cales lles anticipan grazas. Horario velación de nove e media da mañá a once da noite. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.
Graso (Abanqueiro), 15 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas