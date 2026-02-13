Mi cuenta

Ángel Couto Ben

Falleció el 12 de febrero de 2026, a los 78 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy viernes, día 13 de febrero, a las seis menos cuarto de la tarde en la capilla del Tanatorio de Boiro. Entierro: cementerio parroquial de Santiago de Lampón; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Escarabote (Boiro), 13 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín