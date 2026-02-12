José Ángel Muñiz Paz
(O de Marcos)
Falecido o 10 de febreiro de 2026, aos 75 anos de idade. l D.E.P. l
Su familia. QUERE expresar o seu más sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio, así como a quenes de unha u outra forma lles transmitiron as sus condolencias. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online.
R/ Alc. Fdez Bermúdez (Ribeira), 12 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín