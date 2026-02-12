Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Ángel Muñiz Paz

(O de Marcos)

Falecido o 10 de febreiro de 2026, aos 75 anos de idade. l D.E.P. l

Su familia. QUERE expresar o seu más sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio, así como a quenes de unha u outra forma lles transmitiron as sus condolencias. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online.

R/ Alc. Fdez Bermúdez (Ribeira), 12 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín