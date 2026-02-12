Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Dolores Outeiral Becerra

(Lola) (Viuda de Don Francisco López Silva “Paquito”)

Falleció ayer miércoles, día 11 de febrero de 2026, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Paco, Mª Dolores, Manolo, Suso, José Carlos, Pablo y Paloma López Outeiral; nietos, Fran, María, Paloma, Carlota, Pablo, Marta, Elena, Manuel, Suso, Victoria, Amalia, Carlos, Fernando, Martín y Daniella; hijos políticos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CUATRO Y CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DEL CASTRO; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1. Nota: Salida de un autocar a las cuatro menos cuarto de la tarde desde Boiro (Concello) al Tanatorio, Iglesia, Cementerio y regreso. El horario de velación en el tanatorio es de 9:30 de la mañana a 22:00 de la noche.

C/ Santos Mieites (Boiro), 12 de febrero de 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas