Dolores Outeiral Becerra

(Lola) (Viuda de Don Francisco López Silva “Paquito”)

Falleció ayer miércoles, día 11 de febrero de 2026, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Paco, Mª Dolores, Manolo, Suso, José Carlos, Pablo y Paloma López Outeiral; nietos, Fran, María, Paloma, Carlota, Pablo, Marta, Elena, Manuel, Suso, Victoria, Amalia, Carlos, Fernando, Martín y Daniella; hijos políticos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CUATRO Y CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DEL CASTRO; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1. Nota: Salida de un autocar a las cuatro menos cuarto de la tarde desde Boiro (Concello) al Tanatorio, Iglesia, Cementerio y regreso. El horario de velación en el tanatorio es de 9:30 de la mañana a 22:00 de la noche.

C/ Santos Mieites (Boiro), 12 de febrero de 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas