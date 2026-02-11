Mi cuenta

Sara Martínez Carnota

Falleció el 9 de febrero de 2026, a los 79 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Hoy miércoles, día 11 de febrero, a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO CREMATORIO AUGALEVADA, sala TRABA.

A Devesa (Noia), 11 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín