Sara Martínez Carnota
Falleció el 9 de febrero de 2026, a los 79 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Hoy miércoles, día 11 de febrero, a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO CREMATORIO AUGALEVADA, sala TRABA.
A Devesa (Noia), 11 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín