María del Pilar Freire Castro

(Maruja)

Falleció ayer martes, día 10 de febrero de 2026, a los 77 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposo, Antonio Couso Lojo; hijas, Ana y Belinda Couso Freire; hijos políticos, Benigno Balirac y José Manuel Vázquez; hermano, Manuel Freire Castro; hermanas políticas, María Carmen Agrelo y Rosa Couso: nietos, Rubén, Ismael, Carmen y Antón; bisnieto, Hugo; nietos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO DE VISTA ALEGRE, favores por los cuales les anticipan gracias. Horario velación de nueve y media de la mañana a once de la noche. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Xarmea - Boiro, 11 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas