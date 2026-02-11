Manuela Fernández Romero
Faleceu o día 10 de febreiro de 2026, aos 81 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración. Funeral: Hoxe mércores, día 11 de febreiro, ás doce menos cuarto da mañá na igrexa parroquial de San Cosme de Outeiro. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 3.
Rates (Outes), 11 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín