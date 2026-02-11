Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Gallego Rodríguez

Faleceu o día 9 de febreiro de 2026, aos 82 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Enterro: Hoxe mércores, día 11 de febreiro, ás catro e media na igrexa parroquial de San Juan de Sabardes. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Braño (Freixo), 11 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín