Manuel Gallego Rodríguez
Faleceu o día 9 de febreiro de 2026, aos 82 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Enterro: Hoxe mércores, día 11 de febreiro, ás catro e media na igrexa parroquial de San Juan de Sabardes. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.
Braño (Freixo), 11 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín