La familia de María Crujeiras Paz
Fallecida el 9 de febrero de 2026, a los 90 años de edad.
l D.E.P. l
QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.
Castiñeiras, 11 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín