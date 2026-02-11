Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Carmen Rúa Lestón

(Carmen de Rúa de Sarnón)

Falleció el día 10 de febrero de 2026, a los 85 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Hoy miércoles, día 11 de febrero, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Orente de Entines. Entierro: Cementerio vecinal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.

Sarnón (Outes), 11 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín