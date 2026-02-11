Carmen Rúa Lestón
(Carmen de Rúa de Sarnón)
Falleció el día 10 de febrero de 2026, a los 85 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Hoy miércoles, día 11 de febrero, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Orente de Entines. Entierro: Cementerio vecinal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.
Sarnón (Outes), 11 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín