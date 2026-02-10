Sara Castro Paz
Falleció el 9 de febrero de 2026, a los 91 años de edad.
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: martes día 10 a las once menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María de Xuño. Entierro: Cementerio parroquial; favores que agradecen. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.
Parada (Xuño), 10 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín