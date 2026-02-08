Zoila Tubío Cordeiro

Falleció el día 7 de febrero de 2026, a los 96 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy domingo, día 8 de febrero, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Lousame. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 1.

Aldea Grande (Lousame), 8 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín