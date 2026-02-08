Mi cuenta

Sara Estévez Estévez

Falleció ayer sábado, día 7 de febrero de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hermana, María Estévez Estévez; hermano político, Juan Hermo (†); sobrinos, Mª Teresa, Concepción, Juan José, Ramón, Berta, Mª del Carmen, Jorge, Pablo, Silvia, Adrián, Cristian, Abigail, Laura, Asier y Uxia; primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a la UNA Y CUARTO DEL MEDIODÍA, hasta la iglesia parroquial de SANTIAGO DE LAMPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1. Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Montaña (Lampón), 8 de febrero de 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas