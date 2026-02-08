María del Carmen Pérez Silva
(Maricarmen de Xampas)
Falleció el 7 de febrero de 2026, a los 87 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Liturgia de la palabra: hoy domingo, día 8 de febrero, a las cuatro menos cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de Nosa Señora do Carmen de Aguiño. Incineración: Crematorio do Barbanza - Xarás; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.
