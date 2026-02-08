José Seco Vidal
Faleceu o 7 de febreiro de 2026, aos 83 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Roga unha oración. Enterro: hoxe domingo, día 8 de febreiro, ás cinco da tarde no Cemiterio Municipal de Ribeira. Funeral: O martes, día 10, as sete da tarde na igrexa parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores que agradecen. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.
Ribeira, 8 de febreiro do 2026