José Romero Saborido

(Che - Trompeta Gran Parada) (Viudo de Doña María del Carmen Miguéns Pérez)

Falleció el viernes, día 6 de febrero de 2026, a los 91 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Josefina, Olga, Consuelo, José Manuel, Vicente y Ana Belén Romero Miguéns; hijos políticos, Fernando Alcalde, Alfonso García, Concha Seijas, Ana Isabel Figueira y Fernando Puceiro; nietos, Fernán, Noa, Brais, María, Alfonso, David, Iria, Mario, Álvaro, Bruno y Telmo; nietos políticos, Carmen, Mari, María, Sara y Francisco; bisnietos, Hugo, Saúl, Mateo, Uxía, Nico, Daniela y Thiago; hermana, Dolores Romero Saborido (†); hermanos políticos, Vicente Abuín (†), Manuel Miguéns Pérez (ausente), Juanita (†), María Rodríguez (ausente) y José Ramón Miguéns Pérez (†); sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Burés (Asados), 8 de febrero de 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854. 335 - Pompas Fúnebres Europeas