Diario de Arousa

Ermosinda Carmen Rey Romero

Falleció el 7 de febrero de 2026, a los 82 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy domingo, día 8 de febrero, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Matasueiro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, SALA Nº 2.

Lugar Matasueiro (Outes), 8 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín