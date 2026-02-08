Ermosinda Carmen Rey Romero
Falleció el 7 de febrero de 2026, a los 82 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy domingo, día 8 de febrero, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Matasueiro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, SALA Nº 2.
Lugar Matasueiro (Outes), 8 de febrero de 2026