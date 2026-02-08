Mi cuenta

Diario de Arousa

Digna Carmen Bermúdez Collazo

(Viuda de Don Ignacio Piñeiro Miguéns)

Falleció ayer sábado, día 7 de febrero de 2026, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijas, Rosa Mª y Digna Carmen Piñeiro Bermúdez; hijos políticos, José Ramón Muñiz y Luis Manuel Lojo; nietos, Ana Isabel, José Ignacio, Luis y Eva; nietos políticos, Roberto, Virgina y Ricardo; bisnietos, Esteban, Darío e Iván; hermanos, Felisa (†), José (†), Ramona, Carmen y Joaquín Bermúdez Collazo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Nine (Cespón), 8 de febrero de 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas