Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Josefa González Falero

(Pepa de Lourido)

Falleció el día 6 de febrero de 2026, a los 82 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy sábado, día 7 de febrero, a las diez de la mañana en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Matasueiro. Incineración Tanatorio Crematorio de Augalevada (Noia); favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Lourido (Outes), 7 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín