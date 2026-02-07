Mi cuenta

Elena Patiño Tubío

Falleció el día 6 de febrero de 2026, a los 83 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy sábado, día 7 de febrero, a las cuatro menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: cementerio parroquial de Santa María A Nova; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Barro (Santa Cristina), 7 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín