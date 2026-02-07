Alejandro Herbón Figueira

Falleció el día 6 de febrero de 2026, a los 75 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy sábado, día 7 de febrero, a las once y cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Columba de Rianxo. Entierro: cementerio parroquial de Santa María de Isorna; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.

Lugar Pedra Vixía (Rianxo), 7 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín