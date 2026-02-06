Josefa Avilés García

(Pepita de Gerardo)

Falleció el 5 de febrero de 2026, a los 84 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy viernes, día 6 de febrero, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio Municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.

Travesía Moullón (Porto do Son), 6 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín