Antonio García Castro
Falleció el 5 de febrero de 2026, a los 13 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Viernes, día 6, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Martiño de Oleiros. Entierro: Cementerio parroquial de Santiago de Deán; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.
Sancortes (Oleiros), 6 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín