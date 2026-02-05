María Mercedes López Franco

Falleció el día 4 de febrero de 2026, a los 87 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy jueves, día 5 de febrero, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Isorna. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.

Lugar Quintáns (Isorna), 5 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín