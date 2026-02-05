José Ramón Castiñeiras Barros

(Pepe O Cardino)

Falleció ayer, miércoles día 4 de febrero de 2026, a los 64 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Mª Josefa Mirón Iglesias; hijos, Olaya, José Manuel y Beatriz Castiñeiras Mirón; nietos, Jessica, Yoel, Álvaro y Aitana; padres políticos, Manuel y Dolores; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES, con salida del TANATORIO DE CORDEIRO a las CINCO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA COLUMBA DE LOURO (CORDEIRO), en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. Horario velación de nueve y media de la mañana a diez de la noche. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE CORDEIRO - SALA Nº 1.

Forno (Cordeiro), 5 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas