Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Francisco Muñiz Vázquez

(Vecino de Tállara)

Fallecido el 4 de febrero de 2026, a los 55 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves, día 5 de febrero, a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Tállara. Entierro: Cementerio parroquial. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.

Lousame, 5 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín