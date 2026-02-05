Francisco Muñiz Vázquez

(Vecino de Tállara)

Fallecido el 4 de febrero de 2026, a los 55 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves, día 5 de febrero, a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Tállara. Entierro: Cementerio parroquial. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.

Lousame, 5 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín