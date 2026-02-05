Mi cuenta

Dolores Martínez Pego

Falleció el 4 de febrero de 2026, a los 104 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: jueves día 5 a las cuatro de la tarde en el Crematorio do Barbanza en la intimidad familiar. Funeral: viernes día 6 a las diez y media de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María de Olveira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.

Campelos (Olveira), 5 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín