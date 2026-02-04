Milagros Susana Suárez Rey

Falleció el día 27 de enero de 2026, a los 76 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo, José Domingo Lorenzo Rey; hijos, Jorge, César y Carmen; hijas políticas, María y Sonia; nietos, Yago, Xulia y Roi; hermanos, Mª Luisa y José; hermanos políticos, Carmen Mª; Isolino, Esperanza, Manolo (†) y Fina; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MIÉRCOLES, DÍA 4, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial del DIVINO SALVADOR DE TARAGOÑA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3.

Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Pedriñas (Taragoña), 4 de febrero de 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas