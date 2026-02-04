Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Milagros Susana Suárez Rey

Falleció el día 27 de enero de 2026, a los 76 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposo, José Domingo Lorenzo Rey; hijos, Jorge, César y Carmen; hijas políticas, María y Sonia; nietos, Yago, Xulia y Roi; hermanos, Mª Luisa y José; hermanos políticos, Carmen Mª; Isolino, Esperanza, Manolo (†) y Fina; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MIÉRCOLES, DÍA 4, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial del DIVINO SALVADOR DE TARAGOÑA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3.

Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Pedriñas (Taragoña), 4 de febrero de 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas