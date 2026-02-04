Manuela Deán Rodríguez

(Manuela de Lucía)

Falleció el 3 de febrero de 2026, a los 93 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el miércoles día 4 de febrero a las once de la mañana en la Iglesia parroquial de San Pedro de Baroña. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº

Lugar Abuín (Baroña), 4 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín